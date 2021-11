Il nuovo stadio ha il pubblico interesse, i Verdi: “Contrari, Milan e Inter pieni di debiti”

La reazione firmata dal capogruppo Carlo Monguzzi: "Non condividiamo le ragioni del sindaco Sala"

Dopo la delibera della giunta del Comune di Milano alla dichiarazione di pubblico interesse per il nuovo stadio nel quartiere di San Siro, proposto da Inter e Milan, è arrivata puntuale la reazione di Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi: "Il sindaco - scrive - è un galantuomo e ha ragioni serie, non ultima quella di ricavare soldi per le case popolari. Noi non le condividiamo e siamo fortissimamente contrari perché poco sappiamo delle proprietà della due squadre che sicuramente sono piene di debiti".