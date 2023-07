Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi, Simone Inzaghi ha fornito alcuni indizi sulla sua nuova Inter. A partire dalla convivenza tattica tra Barella e Frattesi, sulla scia dell'esperimento di Mancini in Nazionale. "Possono giocare insieme lo hanno dimostrato in Nazionale. Quando ho fatto dei cambi in corsa lui ha fatto la mezzala sinistra senza problemi, possono giocare insieme".

Il tecnico nerazzurro ha poi ufficializzato la nuova posizione di Calhanoglu. "Farà il play con Asllani", le parole di Inzaghi che sembra scommettere ancora su Correa. "I giocatori che alleno sono per me i migliori al mondo. Parliamo di un ottimo giocatore che non ha reso come ci siamo aspettati ma abbiamo massima fiducia in lui, può fare meglio e di più. L'ho già allenato e so cosa può dare", il pensiero del mister.

Il gioco nerazzurro però partirà dalla porta e l'erede di Onana dovrà avere una caratteristica ben precisa. "Dovrà essere bravo tecnicamente, ne cerchiamo più di uno, gli ultimi due anni prima con Handanovic e poi Onana avevamo portiere bravi coi piedi, saranno così", le parole di Inzaghi.