Nel giorno del suo esordio agli Internazionali d Roma 2023, Fabio Fognini ha trovato un minuto per mandare un videomessaggio a Sky Sport in vista dell'euroderby, dove sarà impegnata la sua squadra del cuore, l'Inter: "Oggi è una giornata speciale, c'è il mio esordio a Roma dopo un mese di inattività e soprattutto la semifinale di Champions Milan-Inter - le parole del tennista -. L'Inter è più forte, ma il Milan è pericoloso. In bocca al lupo ai ragazzi", le sue parole. Prima di intonare il coro della Curva Nord 'Te l'ho promesso da bambino".