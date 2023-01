Vince agevolmente il Napoli all'Arechi di Salerno: 2-0 per i partenopei. Che la sbloccano al secondo minuto di recupero del primo tempo con il bolide in area di Di Lorenzo al termine di un'azione insistita. Nella ripresa il raddoppio, al 48', è del solito Oshimen. Piatek colpisce il palo interno all'83' dopo un grande intervendo di Meret, poi non accade praticamente più nulla. La banda di Spalletti termina il girone d'andata a 50 punti consolidando il primato della Serie A.