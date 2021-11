Il Napoli ricorda Maradona: divisa celebrativa anche nel match contro l’Inter

A un anno della scomparsa, il club azzurro ricorda El Pibe de Oro: la maglia sarà utilizzata nei tre incontri di campionato di novembre

Il Napoli ricorderà Diego Armando Maradona con una divisa celebrativa firmata EA7, che i giocatori indosseranno in campo in occasione dei tre incontri di campionato di novembre: Napoli-Verona, Inter-Napoli e Napoli-Lazio. È quanto annuncia il club azzurro in un comunicato ufficiale.