Il Napoli di Luciano Spalletti non sbaglia un colpo. La capolista del campionato italiano si conferma anche in Europa, battendo 0-2 l'Eintracht Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra azzurra, dopo un rigore sbagliato di Kvaratskhelia, la sblocca al minuto 40' grazie al solito Osimhen. Il raddoppio arriva nella ripresa con Di Lorenzo che finalizza un'azione stupenda del Napoli e approfitta di un assist delizioso di tacco del georgiano. Padroni di casa costretti a giocare tutto il primo tempo in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Kolo Muani.