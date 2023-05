Non si ferma davvero più questo Monza che, dopo aver battuto il Napoli in scioltezza, infila il colpaccio in rimonta al Mapei Stadium sul Sassuolo nell'anticipo della penultima giornata di Serie A. Finisce 1-2. Berardi timbra il cartellino dal dischetto al sesto minuto del primo tempo trafiggendo Di Gregorio, poi ci pensa Ciurria all'ora di gioco a rimettere in parità la contesa. In pieno recupero Pessina batte Consigli I biancorossi salgono a quota 52 allungando provvisoriamente su Fiorentina e Torino, neroverdi a bocca asciutta.