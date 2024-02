Niente maglia da titolare per Valentin Carboni, tenuto in panchina da Palladino nel match tra Udinese e Monza che apre la 23esima giornata di Serie A. Il tecnico dei brianzoli sceglie Colpani e Mota alle spalle della prima punta Djuric, ma l'argentino potrebbe trovare spazio a gara in corso.