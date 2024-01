L'Atalanta conquista San Siro qualificandosi in semifinale di Coppa Italia: 2-1 al Milan. Leao porta avanti i rossoneri al 45' del primo tempo con una grande realizzazione dopo una volata tempestiva di Theo Hernandez. Passano meno di 180" che la Dea timbra il pari con un destro implacabile di Koopmeiners. Nella ripresa la truppa di Gasperini (espulso dopo le proteste per un rigore non assegnato ai suoi, ndr) è più brillante e firma il sorpasso ancora con Koopmeiners, freddo dagli undici metri a spiazzare Maignan. Nel finale rossoneri aggressivi ma poco incisivi. La semifinale sarà Atalanta-Fiorentina.