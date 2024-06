Il Milan ha tentato lo sgambetto a sorpresa per Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato da Primocanale, infatti, i rossoneri hanno bussato alla porta della Sampdoria presentando un'offerta per il giovanissimo difensore, offrendo ai blucerchiati il prestito di Lorenzo Colombo. La proposta però non avrebbe convinto la dirigenza doriana: pertanto, la contesa rimane tra Inter e Napoli.