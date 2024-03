La prima sessione di gare di Europa e Conference League vede in campo anche le italiane Milan e Fiorentina. I rossoneri strappano con facilità il biglietto per i quarti di finale superando 3-1 lo Slavia Praga (come all'andata in inferiorità numerica, stavolta dopo 20') con le reti di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao ma perdono Maignan dopo appena 17': il francese è costretto a lasciare il posto a Sportiello dopo un brutto colpo al ginocchio incassato nello scontro con Vicek.

Passa il turno anche la Fiorentina in Conference, che dopo il 4-3 strappa il prezioso 1-1 al Franchi contro il Maccabi Haifa (gol di Barak e Khalaili). Di seguito tutti i risultati delle gare delle 18.45 (in maiuscolo le qualificate).

Tutti i risultati di Europa League:

Villarreal-MARSIGLIA 3-1

WEST HAM-Friburgo 5-0

Slavia Praga-MILAN 1-3

Rangers-BENFICA 0-1

Tutti i risultati di Conference League:

FENERBAHCE-Royale Union SG 0-1

FIORENTINA-Maccabi Haifa 1-1

PAOK-Dinamo Zagabria 5-1

Viktoria Plzen-Servette 0-0 (ai supplementari)