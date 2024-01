Cosa manca al Milan per essere al livello di Inter e Juventus? A rispondere alla domanda di Sky Sport ci pensa Rafael Leao: "Il campionato è lungo ma per vincerlo non puoi lasciare troppi punti per strada, soprattutto nelle partite giocate bene - dice il portoghese -. Per conquistare il campionato devi vincere quasi tutte le partite e pareggiare quelle che non puoi vincere. Però la squadra quest’anno è migliore dello scorso anno. Le ultime vittorie hanno alzato il morale del gruppo, vogliamo provare a vincere qualcosa di importante quest’anno".