Giovanni Magalò, presidente del CONI, non le manda a dire ai politici che vogliono occupare le poltrone dello sport: "Qualcuno sta cercando di usare il nostro mondo per veicolare voti. E’ un calcolo sbagliato: gli sportivi non vogliono ingerenze. Lo sport deve andare assolutamente d’accordo con la politica, lo sport ha bisogno della politica. La politica si deve occupare di sport, non deve occupare lo sport", ha detto a Libero.