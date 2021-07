Lautaro: “Per sempre grato al Liniers. Messi? Il migliore al mondo”

Grandi celebrazioni in Argentina per il numero 10 dell'Inter

"Sono orgoglioso di tutto quello che sto vivendo, sono molto felice e mi sto divertendo, perché sono davvero sensazioni uniche. Da quando ho iniziato a giocare a calcio, seguo le orme di mio padre, che è stato un esempio di miglioramento, lavoro e umiltà, mi sono posto obiettivi a breve termine, obiettivi passo passo, cercando di migliorare e dare il 100% perché è l'unico modo in cui una persona può crescere nella vita - le parole di Lautaro in conferenza stampa -. Dal primo giorno in cui sono arrivato in questo club ho sentito cose che non avevo mai provato prima. Mi hanno aiutato molto quando personalmente e familiarmente stavamo vivendo cose difficili, non dimentico quello. Sono grato alla società per tutto quello che mi ha dato, mi rende felice vederlo crescere nei cantieri, nelle infrastrutture. Lo Zibecchi è ogni giorno più bello. Messi? È il miglior giocatore del mondo ed è argentino, è nostro, si allena sempre al massimo ed è un esempio per tutti, genera cose che un altro giocatore non genera".