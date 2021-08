Il ‘Gladbach su Twitter: “Non invitati alla reunion del Gruppo D”

Il Borussia Moenchengladbach scherza su Twitter sul sorteggio dei gironi di Champions League

"Non siamo stati invitati alla reunion del Gruppo D". Con questo tweet ironico il Borussia Moenchengladbach commenta il sorteggio di Champions League soffermandosi in particolare sul gruppo D, che è quello di cui fanno parte Inter, Real Madrid e Shakthar Donetsk. Unica assente rispetto all'anno scorso è infatti proprio il 'Gladbach che quest'anno non si è però qualificato alla Champions League.