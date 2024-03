Paolo Kessisoglu, attore e noto tifoso del Genoa, si mostra soddisfatto per il campionato che sta facendo la squadra di Alberto Gilardino, capace di dare filo da torcere alla capolista Inter uscendo da San Siro addirittura con il rammarico di non aver portato via dei punti: "Quando si parla di Genoa è meglio parlare poco, seguire e non buttarsi troppo giù quando le cose vanno male e non esaltarsi troppo quando le cose vanno bene - le sue parole a TeleNord.it -. Per adesso va bene così. Lo stesso fatto che ce la si prenda perché tutto sommato si poteva anche pareggiare, se non di più, con l'Inter vuol dire che siamo in un ottimo stato di salute".