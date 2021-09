Il gamer Levy lascia l’Inter: “Sarò sempre grato e per sempre interista”

Dopo aver sollevato il titolo di campione Europeo Xbox alle FIFA Global Series Playoffs 2021 insieme a Inter Esports, il gamer nerazzurro Levy lascia i nerazzurri. “Dopo una stagione è arrivato il momento di salutare questo bellissimo...

Dopo aver sollevato il titolo di campione Europeo Xbox alle FIFA Global Series Playoffs 2021 insieme a Inter Esports, il gamer nerazzurro Levylascia i nerazzurri. "Dopo una stagione è arrivato il momento di salutare questo bellissimo club. Mi hanno dato la possibilità di mostrarmi. Gliene sarò per sempre grato per questo! Sarò per sempre interista, perché senza il club non sarei dove sono oggi! Sempre forza Inter" si legge nel post di ringraziamento e di saluto pubblicato su Twitter.