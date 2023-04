Un gol e un infortunio per Samuele Mulattieri, attaccante di scuola Inter ancora una volta protagonista con la maglia del Frosinone. Al termine della gara vinta 2-0 contro l'Ascoli tocca a Fabio Grosso fare il punto sui problemi fisici del classe 2000: "La giornata era perfetta, peccato che perdiamo Samuele e non sono ottimista per lui - dice il tecnico dei ciociari in conferenza stampa -. Nei prossimi giorni valuteremo bene quello che è successo. Penso che si sia fatto male ma aspettiamo ad esprimerci compiutamente.