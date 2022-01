Il bel gesto del capitano bianconero

Giorgio Chiellini capitano dentro e fuori dal campo. Il difensore bianconero, nel momento della premiazione dell'Inter, vincitrice della Supercoppa, ha infatti messo da parte la delusione e la rabbia per la sconfitta ed è rimasto in campo per applaudire gli avversari. A mostrare tutto il fair play del centrale azzurro è un video Tik Tok del giornalista Adriano Del Monte che ha immortalato la scena.