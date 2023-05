Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale Inter e Fiorentina, le finaliste della Coppa Italia. Il Capo dello Stato si è soffermato con un bel discorso anticipatorio: "Entrambe avete dimostrato, non soltanto quest'anno, il grande livello tecnico e atletico che esprimete. E avete anche, alle spalle, una storia importante. Per questo domani sarà un incontro di alto livello tecnico e sportivo, sono convinto inoltre che sarà una sfida contrassegnata, oltre che dall'impegno agonistico necessario, perché la posta in palio è importante, anche da grande lealtà e correttezza.

E' molto bello vedere prima del fischio d'inizio lo scambio di saluti tra i giocatori; e dopo, a gara conclusa, i frequenti abbracci tra gli avversari che hanno appena giocato sul terreno di gioco. E' altrettanto bello che nell'intermezzo tra questi due momenti ci siano lealtà e correttezza: e certamente farete voi domani. Mi auguro anche che i tifosi che vi seguiranno si rispettino vicendevolmente, applaudendo alla fine entrambe le squadre comunque vada. Complimenti per aver raggiunto questo traguardo, auguri per domani, sono certo che offrirete un grande spettacolo sportivo".