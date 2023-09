Derby in campo e fuori dal campo. La Gazzetta dello Sport, in vista della stracittadina milanese in programma il 16 settembre a San Siro, analizza la sfida a distanza tra i due club sui social. Avanti il Milan che conta poco meno di 70 milioni di follower totali, l'Inter insegue invece dopo aver sfondato il muro dei 63 milioni di follower. Una distanza però accorciata rispetto a qualche mese fa.

Nel dettaglio il Milan conta più follower su Instagram (14,9 contro i 10,5 dell'Inter), TikTok (13,4 milioni di seguaci contro gli 11,6 dei nerazzurri), YouTube (con 1,44 milioni di iscritti al canale ufficiale del club di fronte al milione e 200mila dell’Inter) e su Twitch (grazie a un account seguito da oltre 106mila utenti, contro i circa 49mila del club di Zhang). Nerazzurri avanti su Facebook (31 milioni di follower contro i 27 dei Cugini).

"L'Inter però è avanti in Asia, tra piattaforme molto usate come WeChat e Weibo (un ibrido tra Twitter e Facebook, in cui contano circa 5 milioni di seguaci, contro i quasi 3,6 della società di Cardinale). In Cina si registra anche una sostanziale parità tra gli account Douyin, la versione cinese di TikTok: qui il Milan è a circa 870mila follower, l’Inter segue a ruota a quota 810mila", aggiunge la Rosea.

Il calciatore più seguito, considerando entrambe le squadre, è Sanchez con 16,9 milioni di seguaci: il cileno precede in classifica capitan Lautaro Martinez (10,6 milioni di follower). Il podio è completato da Pulisic (7,7 milioni di follower). Poi Leao (4,8), Hernandez (4,3), Calhanoglu (3,2), Giroud (3,1), Mkhitaryan (2,5) e Pavard (2,4).