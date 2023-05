In attesa di tornare in tv il prossimo 21 maggio con 'Gialappa's Show' su TV8 e Sky Uno, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, meglio noti come la 'Gialappa's Band', vivono il loro derby personale, essendo Marco noto tifoso interista e Giorgio sostenitore del Milan. E come tanti tifosi, si lasciano andare alla scaramanzia al contrario con sfumatura di 'gufata', visto che, stuzzicati per un pronostico da Sky Sport, Marco dichiara che ad andare in finale a Istanbul sarà "il Milan, sul velluto", mentre per Giorgio ad avere la meglio sarà l'Inter.