Il derby del milanista Nibali: “Inter avanti, ma nello sport non si può mai dire”

Il campione messinese di ciclismo: "Se l'Inter dovesse vincere, per noi si farà più difficile, ma mai darsi per vinti"

Il derby visto da Vincenzo Nibali. Il grande ciclista messinese, tifoso rossonero, intervistato da Il Giornale analizza la partita di domani dal punto di vista del Milan: "Sulla carta l'Inter parte avvantaggiata, perché giocano per lo meno per due risultati utili su tre. Sono una squadra ormai consapevole della loro forza, matura e serena, ma nello sport non si può mai dire. In quel 2016, vinsi un Giro ormai perso, e persi un oro olimpico a Rio: mai dare per acquisito un risultato. Se poi l'Inter dovesse vincere, per noi si farà più difficile, ma è chiaro che si deve proseguire a testa bassa, come facciamo noi corridori. Mai darsi per vinti fin quando non si è tagliato il traguardo".