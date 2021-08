Il debutto con l’Inter, 47 minuti in campo e l’addio: Demba Ba lascia Lugano

L'attaccante franco-senegalese ha lasciato la squadra ticinese dopo aver giocato solo meno di un'ora in campionato

Si è già conclusa l'esperienza con la maglia del Lugano di Demba Ba, che si è presentato ai tifosi ticinesi in occasione dell'amichevole contro l'Inter dello scorso 17 luglio. A distanza di un mese, la sua avventura in Svizzera ha vissuto un precoce epilogo dopo 3 presenze e appena 47 minuti in campo. Secondo quanto riferito dalla Rsi, il senegalese, scelto dalla cordata italo-brasiliana che detiene il club ma non più centrale nel nuovo progetto bianconero, ha deciso di tornare in Francia.