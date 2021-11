Il Crotone è in crisi nera: Mulattieri ne risente in termini realizzativi

Non era prevista, ma la battaglia per la sopravvivenza va combattuta con le unghie e con i denti: la squadra lotta per la salvezza contro ogni aspettativa della vigilia

Non s'aspettava di certo d'essere di fronte ad un inizio di stagione così al di sotto delle aspettative il Crotone. Il periodo di crisi prosegue senza sosta, e ieri è arrivata l'ottava sconfitta stagionale nell'anticipo da brividi contro il Vicenza. La classifica scricchiola, anzi, piange, perché 8 punti in 14 partite valgono un terz'ultimo posto provvisorio assai pericolante, essendo lontano dalla zona salvezza occupata dal Cosenza distante -7 lunghezze, potenzialmente 10. L'ultima (e unica) vittoria rimane quella del 16 ottobre, quando l'ex capolista Pisa ha arrestato la sua corsa prorompente in Calabria e Mulattieri ha messo a segno il sesto centro in campionato. L'attaccante classe 2000 sta risentendo parecchio dello scadente rendimento della truppa di Marino: sono dunque 40 i giorni d'astinenza per la giovane pedina offensiva E nemmeno la nuova guida è riuscita ad imprimere una svolta decisa ad un cammino impantanato nelle sabbie mobili. Non era prevista, ma la battaglia per la sopravvivenza va combattuta con le unghie e con i denti. Perché ogni partita può far tornare sulla retta via i pitagorici, ma la svolta deve essere celere, prima che sia davvero troppo tardi per salire a piè pari sul treno della riscossa.