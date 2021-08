Il Crotone cade contro il Cittadella: Mulattieri ancora in rete

L'attaccante di proprietà dell'Inter timbra ancora il cartellino con i calabresi

Sconfitta pesante per il Crotone, che nel match del Tombolato contro il Cittadella cade 4-2 sotto i colpi dell'ex nerazzurro Baldini (protagonista con una doppietta). La nota positiva in chiave rossoblu arriva dall'ennesima buona prestazione di Samuele Mulattieri, attaccante in prestito dall'Inter e autore della zampata del momentaneo 3-2.