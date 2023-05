"L'avessimo chiusa con un altro gol, come avremmo potuto con le tante occasioni avute, era meglio. Con un gol in più sarei stato più tranquillo. Sono contento di questa squadra che tecnicamente è una delle più forti degli ultimi decenni... Sì, i tre attaccanti visti sono fortissimi e anche molto intelligenti. Come gli uomini a centrocampo. Eppoi c’è un’ottima difesa. La verità? Quando abbiamo la testa, in Italia siamo imbattibili". Così il comico Michele Mozzati celebra su Corriere della Sera la gara vinta dalla sua Inter contro il Milan in Champions.

"Deluso dal Milan? Ho avuto l’impressione che fossero consci della loro debolezza davanti all’Inter, quasi fossero frastornati. Inzaghi? Complimenti a lui. Però mi sembra che, da ex allenatore di una squadra romana faccia un po’ fatica a rendersi conto di essere ora allenatore dell’Inter; e cioè di una squadra a cui non basta vincere una Coppa Italia per dirsi soddisfatta di un’intera stagione. Mi sembra non pensi mai in grande in assoluto, ma pensi solo “in meglio”. Le squadre milanesi, invece, sono molto più ambiziose. La cosa che mi spaventa, come in alcuni momenti degli ultimi due anni, è che l’Inter la prenda sottogamba. Ma mi auguro che abbiano imparato la lezione".