Il comico Cirilli va sul pesante: “Inter società mafiosa, Doveri a libro paga”

Il tifoso juventino ha espresso tutta la sua frustrazione con tweet molto pesanti durante la partita

Se pensava di essere spiritoso, stavolta non ha fatto ridere nessuno. Gabriele Cirilli, professione comico e dichiarato tifoso juventino, ha vissuto la finale di Supercoppa di ieri twittando in modo compulsivo e con espressioni poco gentili nei confronti degli avversari. "Se Bastoni e Barella giocassero in nazionale come giocano all'Inter vinceremmo i mondiali", "Barella buffone", "Djeko (Dzeko, ndr) da il pestone e da rigore non ci sto (commentando il rigore per l'Inter)", "La Juve è maltrattata dagli arbitri perché l'Inter è una squadra mafiosa", "I telecronisti sarebbero da radiare... Basta interisti a fare la telecronaca", "Il cognome Doveri è un cognome di merda nel libro paga dell'Inter", "Di Barella che si tuffa ci ridono anche all'estero e questo ha psicologicamente ucciso l'arbitro che non vedeva l'ora di dare rigore", "L'Inter è talmente antipatica che solo uno come Inzaghi poteva prendere", "Con un rigore rubato l'Inter si aggiudica la super coppa".