Riuscirà il Manchester City a vincere la sua prima Champions League? Tra il club di Guardiola e la storia c'è di mezzo l'Inter. La finalissima è in programma il 10 giugno a Istanbul e il club nerazzurro potrà contare anche sull'apporto dei tifosi del... Manchester United. Gary Neville, leggenda dei Red Devils, su Twitter ha postato un curioso e divertente messaggio. "I’ve always had a soft spot for Inter Milan!", tradotto "Ho sempre avuto un debole per l'Inter".

