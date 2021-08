Il Cile scopre Robbie Robinson. Neville: “Guardi Vidal e Sanchez e impari”

Il ragazzo dell'Inter Miami è la grande novità proposta dal ct Martin Lasarte. Il suo allenatore: "Robbie è bravo, ma è molto giovane"

Una delle sorprese tra i convocati del ct della Nazionale cilena Martin Lasarte per il triplo appuntamento contro Brasile, Ecuador e Colombia valido per le qualificazioni ai Mondiali è l'attaccante cileno-statunitense Robbie Robinson, trascinatore dell'Inter Miami di Phil Neville con 4 reti in 10 presenze, e sul quale la Roja è piombata appena ha scoperto le origini cilene della madre.

Intervistato da As Chile, il suo allenatore lo descrive così: "Robbie è un giocatore molto bravo, ma molto giovane. È migliorato molto in allenamento. Gli spazi per creare opportunità sono molto grandi e ha l'opportunità di mostrare le sue qualità". Poi, rivela un suggerimento: "Voglio che vada in Cile per divertirsi. Lui lavora molto duramente e deve crescere in esperienza. Quindi quando giocherà con i migliori giocatori, imparerà. Gli ho detto di guardare come si allena gente come Arturo Vidal o Alexis Sanchez, per imparare le loro abilità e quindi migliorare ogni giorno con loro".