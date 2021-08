Il Chelsea prepara l’esordio di Lukaku: “In the building”

A Londra c'è grande entusiasmo per l'esordio di Big Rom con la maglia dei Blues

C'è entusiasmo a Londra, sponda Chelsea, sia per il 3-0 all'esordio in Premier League contro il Crystal Palace sia per il nuovo debutto di Romelu Lukaku, il prossimo weekend contro l'Arsenal. Poco fa il club inglese ha postato un video che ritrae l'attaccante con la maglia dei Blues, con scritto: "Hey Romelu Lukaku!" aggiungendo "In the building", nel palazzo.