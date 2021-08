Il Chelsea fa un regalo a Lukaku: ai Blues la Supercoppa Europea

Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, la squadra di Tuchel batte ai rigori il Villarreal

Il Chelsea torna da Belfast con un regalo di benvenuto per Romelu Lukaku: la formazione di Thomas Tuchel conquista infatti la Supercoppa Europea superando il Villarreal ai calci di rigore. Dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 per via dei gol di Hakim Ziyech al 27esimo e Gerard Moreno al 72esimo, nella lotteria del dischetto l'eroe è il portiere dei Blues Kepa, che entra al 119esimo al posto di Benjamin Mendy col compito di ipnotizzare gli avversari. Riesce nell'intento fermando la conclusione di Albiol, una parata che vale un nuovo trofeo per i londinesi.