Il Chacho Rodriguez: “Tifo Real Madrid ma seguo l’Inter molto da vicino”

Poi una domanda divertente, a cui Melli e Rodriguez rispondono insieme: "Quale calciatore dell'Inter chiameremmo per una sfida in un campetto? Sicuramente Barella, che è un grande appassionato di basket"

Niccolò Anfosso

Insieme a Nicolò Melli ad assistere a Inter-Juventus c'era anche il Chacho Rodriguez, tifoso del Real Madrid con simpatie tinte di nerazzurro. Così, nel Match Day Programme dell'Inter in vista della gara di domani contro lo Shakhtar Donetsk, ha parlato nell'intervista rilasciata insieme al compagno di squadra Melli: "Il mio tifo è per il Real Madrid - dice Rodriguez -, ma da quando sono arrivato a Milano seguo l'Inter molto da vicino. Ronaldo, ma anche Zidane, sono i giocatori che ho ammirato, come anche due campioni che sono passati da Real e Inter, cioè Luis Figo ed Esteban Cambiasso".

L'atmosfera di San Siro scalda ogni tifoso presente sugli spalti: "Io e Melli abbiamo giocato in tanti palazzetti bollenti, per citarne alcuni direi il PalaDozza di Bologna e quelli del Panathinaikos e del Fenerbahce. Dopo aver giocato a porte chiuse per tanti mesi ti rendi conto ancora di più quanto sia importante il pubblico".

Poi una domanda divertente, a cui Melli e Rodriguez rispondono insieme: "Quale calciatore dell'Inter chiameremmo per una sfida in un campetto? Sicuramente Barella, che è un grande appassionato di basket come Cambiasso. Certo, potremmo chiamare anche Bastoni: è alto, ci farebbe comodo!".