A margine della tavola rotonda organizzata quest'oggi dal CONI, Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha commentato brevemente l'andamento del campionato italiano: "Cosa ha detto fin qui? Che c'è qualche ragazzo che non gioca, le solite cose. Poi il campionato sta dicendo che il Napoli è la squadra migliore". Il tema Juve può influenzare i giocatori azzurri? "Questo non lo so. I giocatori poi vanno in campo, pensano ad allenarsi e a giocare, non credo".