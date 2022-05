La FIFA ha respinto il ricorso presentato dall'Algeria contro l'esito dello spareggio decisivo per la qualificazione alla Coppa del Mondo perso contro il Camerun. La Federcalcio maghrebina aveva chiesto la ripetizione del match per via di un arbitraggio definito scandaloso per via di alcuni errori ritenuti cruciali, ma ha ricevuto parere contrario, stando ad una nota da loro stessi pubblicata. I Leoni Indomabili del neo interista André Onana dovranno misurarsi nel girone di Qatar 2022 con Brasile, Serbia e Svizzera.