Romelu Lukaku è il sovrano indiscusso del calciomercato estivo: il più citato dai media nazionali (1.193 menzioni) è stato infatti l’attaccante belga, seguito dallo juventino Dušan Vlahović e dall’interista Davide Frattesi. Lo rileva il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i personaggi protagonisti del calciomercato più menzionati dal 16 giugno all’1 settembre, giorno di chiusura delle contrattazioni.

La tormentata estate dell'attaccante belga, che ha ballato per un'intera estate tra Chelsea, Inter, Juventus e Arabia Saudita prima di approdare alla Roma, è valsa al giocatore il primato assoluto nelle menzioni mediatiche, arrivando a doppiare il serbo della Juventus fermo a 557 citazioni. Chiude il podio con 455 Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro ex Sassuolo protagonista a fine giugno del derby di mercato con il Milan. Tra i protagonisti del mercato estivo dell'Inter in top ten troviamo anche André Onana, Marcelo Brozovic e Yann Sommer; dodicesimo posto per Marcus Thuram.