Il Cagliari torna al lavoro ad Asseminello. Nandez si allena a parte

L'uruguyano, in attesa di capire quando si concretizzerà il suo passaggio all'Inter, ha svolto una seduta individuale

Il Cagliari si è allenato questa mattina nei campi del Centro sportivo rossoblu di Assemini dopo aver giocato ad Aritzo il Trofeo Sardegna contro l'Olbia: tattica e partitelle nel menù di oggi. Primo allenamento con la squadra per Diego Godin, regolarmente in gruppo Gabriele Zappa. Presente anche Nahitan Nandez che, rientrato in Sardegna dall’Uruguay, ha svolto un allenamento individuale, riporta il sito ufficiale del club rossoblu.