Il Cagliari s’impone al Menti di Vicenza: prima rete per Dalbert

Avvio positivo per il terzino in prestito dall'Inter che va a segno nel test amichevole in terra veneta

Redazione FcInterNews

Parte bene l'avventura di Dalbert al Cagliari: i sardi s'impongono per 3-0 al Romeo Menti nel test amichevole contro il Vicenza di Di Carlo (Serie B) e il terzino classe '93 va a segno chiudendo la partita. Dopo le reti di Marin e Pavoletti, al 60′ arriva il tris di Dalbert che finalizza un’azione orchestrata perfettamente da Strootman e Marin chiudendo la pratica.