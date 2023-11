"Le interruzioni per le nazionali sono sempre problematiche. Shomurodov deve ancora rientrare e Lapadula è rientrato ieri. Dovrò valutare tante cose, soprattutto la condizione. Il Monza? Signora squadra, sa come far male agli avversari". È uno dei passaggi della conferenza stampa di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, a due giorni dal ritorno in campo dei sardi.

L'allenatore rossoblu fa il punto anche sugli infortunati, con Gaetano Oristanio tra i giocatori coinvolti: "Nandez sta recuperando. Spero di averlo nel giro di una settimana. Oristanio ha fatto una settimana di lavoro leggero, domani vedremo".