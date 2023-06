Il Cagliari attende le mosse di Inter e Torino per Raoul Bellanova, l'esterno in prestito ai nerazzurri nell'ultima stagione e per il quale i granata sarebbero pronti a chiudere l'affare a titolo definitivo. I nerazzurri però vorrebbero comunque puntare sul giocatore e nonostante il mancato riscatto nei parametri fissati l'estate scorsa stanno trattando con la società sarda. Secondo la Gazzetta dello Sport, intanto, il club rossoblu pensa già a come reinvestire l'eventuale somma: occhi puntati su Federico Baschirotto, reduce dall'ottimo campionato con il Lecce. Il prezzo per il centrale classe 1996 è di 8 milioni di euro.