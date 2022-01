Il Brest sorprende il Lille: i bretoni vincono 2-0. Debutto lampo per Satriano

Un'autorete e il gol di Mounié, che lascerà il posto all'uruguayano al 96esimo, decidono il match a favore dei bretoni

Bel colpo del Brest, che riesce a superare per 2-0 i campioni di Francia del Lille: decisivi l'autogol di Tiago Djalò ad inizio partita e il gol in pieno recupero di Steve Mounié che suggella il prezioso successo bretone. Poco dopo la rete del raddoppio, il tecnico Michel Den Zakarian ha concesso una piccola passerella al neo arrivato Martin Satriano, prelevato in prestito dall'Inter, subentrato al 96esimo allo stesso Mounié.