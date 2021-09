Il Bologna piange Romano Fogli: strappò uno scudetto all’Inter nel ’64

Fogli segnò la prima rete nel 2-0 dello spareggio contro l'Inter

E' scomparso a 83 anni Romano Fogli, ex giocatore di Bologna e Milan che con i felsinei ha conquistato uno storico scudetto nel 1964. In quell'occasione, dopo enormi polemiche per un caso di doping esploso e poi rientrato nelle fila degli emiliani, Fogli segnò la prima rete dello spareggio contro l'Inter, vinto 2-0 dai rossoblu.