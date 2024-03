Impossibile dimenticare Marko Arnautovic, per il Bologna. E anche se oggi l'austriaco sarà avversario con la maglia dell'Inter, per la squadra rossoblu non si possono gettare al vento tanti anni di onorata militanza in Emilia, con gol spesso decisivi. E allora, nel corso del riscaldamento prepartita, i giocatori felsinei hanno riservato ad Arna un'accoglienza calorosissima, andando a salutarlo con grandi abbracci e sorrisi (e anche qualche calcione simpatico).