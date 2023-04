Quanto viaggia questo Bologna di Thiago Motta: tramortita l'Udinese al Dall'Ara nel lunch match della 28^ giornata di Serie A: 3-0 per la truppa felsinea che non ha dato scampo ai friulani già dal primo tempo. Al 3' i rossoblu hanno voluto mettere ogni sviluppo in chiaro con il gol di Posch. Al 12' ha raddoppiato Moro, nella ripresa ha chiuso la pratica Barrow al 50'. Con questo successo l'ottavo posto diventa realtà.