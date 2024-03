Il Bologna sente sempre più odore di Champions League e allora il proprietario Joey Saputo si sta già mettendo all'opera per tentare di blindare i suoi elementi migliori. Ne parla nel dettaglio il Corriere dello Sport: l'obiettivo della dirigenza felsinea sarebbe quello di blindare le proprie gemme più pregiate, a partire dalla 'spina dorsale' composta da Riccardo Calafiori, Lewis Ferguson e Joshua Zirkzee, già al centro di molteplici voci di mercato durante gli ultimi mesi, con l'olandese in particolare nel mirino di Inter, Juventus e Milan, ma che il club rossoblu sarebbe disposto a cedere soltanto in caso di offerte irrinunciabili o di fronte a esplicite richieste di cessione avanzate dai singoli calciatori.

Qualora dovesse arrivare l'agognata qualificazione in Champions il Bologna si prepara anche a proporre un sostanzioso ritocco d'ingaggio dei propri gioielli, includendo anche gun premio speciale. Al momento la testa del gruppo di Thiago Motta è sul finale di questa stagione sin qui trionfale, ma è chiaro come l'intera dirigenza non arriverà impreparata alla prossima estate, avendo già un piano ben definito per l'annata che verrà.