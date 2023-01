Il Benevento di Fabio Cannavaro cerca nuovi rinforzi in avanti per dare una sterzata ad una stagione sin qui deludente. La squadra sannita, riporta Tuttosport, è destinata a salutare uno tra Francesco Forte e Nwankwo Simy; il primo obiettivo è un fantasista, con Marcin Listkowski del Lecce e Soufiane Bidaoui dell'Ascoli come primi nomi. Per il ruolo di prima punta invece sono tre i nomi in lizza: Sebastiano Esposito dell’Anderlecht, ma di proprietà dell’Inter, Christian Gytkjaer del Monza e Alfredo Donnarumma della Ternana.