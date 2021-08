Il Basilea batte 2-1 lo Ujpest: Males in rete, Esposito a secco

Gli svizzeri passano in Ungheria nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League

C'è anche un po' di Inter nella vittoria per 2-1 del Basilea in casa dell'Ujpest. È infatti di Darian Males il gol decisivo nella trasferta ungherese degli svizzeri, valida per l'andata del terzo turno preliminare di Conference League. A secco, invece, Sebastiano Esposito.