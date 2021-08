Il Barcellona accoglie Emerson Royal: visite mediche per il brasiliano

Il classe 1999 è stato accostato all'Inter sul mercato nelle precedenti settimane

Visite mediche per Emerson Royal con il Barcellona: il club blaugrana ha esercitato in questa finestra di mercato la clausola per riportare in Catalogna il terzino brasiliano, che si è messo in mostra nelle ultime due stagioni al Betis. Il classe 1999, sondato dall'Inter sul mercato nelle precedenti settimane per il dopo Hakimi, è costato 9 milioni di euro.