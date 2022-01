Il Barça giubila Dembelé e lui risponde: “Adesso basta. Ora parlo io”

L'attaccante francese ha voluto dire la sua dopo l'uscita pubblica del club catalano che l'ha messo alla porta

L'ex Dortmund, arrivato in Catalogna per 105 milioni di euro più bonus, non ci sta e dice la sua. "Sono quattro anni che non smetto di leggere cose su di me, che si parla di me e che vengono scritte bugie vergognose con l’unico fine di danneggiarmi. E non ho mai risposto. È stato un errore? Certamente sì. Ma adesso basta. Da oggi risponderò con sincerità, senza cedere ad alcun tipo di ricatto. Ho 24 anni e come ogni uomo ho difetti e imperfezioni. Ho vissuto momenti complessi, infortuni, il Covid, e anche senza la minima sessione di allenamento, il mister mi ha chiamato e ho risposto presente. Proibisco a chiunque di far pensare che non sia coinvolto nel progetto sportivo, di attribuirmi intenzioni che non ho mai avuto, di parlare per me o il mio rappresentante, nel quale confido totalmente. Sono a disposizione del mio club e del mio allenatore, ho sempre dato tutto per i miei compagni e questo non cambierà. Non sono un uomo che dice bugie, ma nemmeno uno che cede ai ricatti".