Il 12/1 Conferenza Stato-Regioni, Vezzali: “Invito esteso ai presidenti federali”

La Sottosegretaria: "Lo sport deve essere compatto mettendo al sicuro la salute di atleti e tifosi e garantendo la regolarità dei campionati"

"Ho chiesto al ministro Mariastella Gelmini di estendere ai presidenti federali di calcio, basket e volley e ai rappresentanti delle Leghe la Conferenza Stato-Regioni di mercoledì 12 gennaio. Ritengo infatti necessario condividere ogni possibile decisione anche con i vertici di FIGC, Gabriele Gravina, della FIP, Gianni Petrucci, e della FIPAV, Giuseppe Manfredi, e con le Leghe, che sono il punto di riferimento per l’organizzazione dei campionati e nei cui confronti si dispiegherebbero gli eventuali effetti negativi, non soltanto economici. È il momento dell’unità. Lo sport deve essere compatto, mettendo al sicuro la salute di atleti e tifosi e garantendo la regolarità dei campionati". Così Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha annunciato di voler allargare il summit in programma tra cinque giorni anche ai numeri uno delle Federazioni.